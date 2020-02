Glarus, 3. Februar 2020

Medienmitteilung

Glarner Kantonalbank lanciert Rollover-Hypothek auf SARON-Basis

Als erste Schweizer Bank bietet die Glarner Kantonalbank ab dem 3. Februar 2020 die beliebte Rollover-Hypothek auf Basis des neuen Referenzzinssatzes SARON als Standardprodukt an. Sie ist damit Vorreiterin bei der Umstellung von LIBOR auf SARON.

Die Glarner Kantonalbank bietet ab sofort Rollover-Hypotheken auf Basis des SARON «Swiss Average Rate Overnight» an. Nebst günstigen Konditionen bietet die Rollover-Hypothek ein hohes Mass an Flexibilität. Sie kann auf Ende jeder Zinsperiode in eine Festhypothek umgewandelt werden.

SARONlöst LIBOR ab

Der LIBOR wird nur noch bis Ende 2021 als Referenzzinssatz für Finanzierungen zur Verfügung stehen und in der Schweiz durch den SARON abgelöst. Der SARON existiert seit 2009. Er wird auf der Basis besicherter Ausleihungen zwischen Schweizer Finanzinstituten täglich dreimal durch die SIX Group AG fixiert und ist jeweils für einen Tag gültig. Weil er auf bestehenden Finanzierungen basiert, ist er sehr verlässlich.

Rollover-Hypotheken haben eine Gesamtlaufzeit von mindestens zwei Jahren. Neuabschlüsse und Verlängerungen müssten vor Ende 2021 und somit während der Laufzeit von LIBOR auf SARON umgestellt werden. Das würde den Kundinnen und Kunden einen bedeutenden Mehraufwand verursachen. Damit dieser Aufwand nicht entsteht, bietet die Glarner Kantonalbank ab sofort SARON-basierte Hypotheken an.

GLKB Rollover-Hypothek mit SARON

Der Basiszins für die neue Rollover-Hypothek wird am Ende der Zinsperiode von drei Monaten aus den einzelnen SARON Tagessätzen berechnet. Somit kann der Zins erst am Ende der jeweiligen Zinsperiode berechnet werden.

Die neue Rollover-Hypothek auf SARON-Basis ist eine Finanzierungsform für preisbewusste Kreditnehmer, welche die damit verbundenen Zinsänderungsrisiken einschätzen können. Das Angebot gilt für Neuabschlüsse ab dem 3. Februar 2020.

Die Glarner Kantonalbank ist stolz, ihren Kundinnen und Kunden diese Produktinnovation anzubieten.

Kontakt:

Patrik Gallati

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 74 50

E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch