TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am ersten Handelstag nach der einwöchigen Feiertagspause geht es an den chinesischen Börsen steil abwärts. Der Schanghai-Composite-Index verlor am Montag zeitweise über 8 Prozent. Beobachter hatten allerdings Schlimmeres erwartet. Die Finanzmärkte in China waren seit dem 24. Januar wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Mondneujahr geschlossen und können daher erst jetzt auf die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus reagieren, das kürzlich erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetreten war.

Zusätzlicher Druck kommt von schwächeren chinesischen Konjunkturdaten. Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im Dezember deutlich gesunken, und der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor schrumpfte im Januar, verharrte dabei allerdings im expansiven Bereich.

Dass die chinesische Zentralbank am Montag zusätzliche Liquidität in den Markt gepumpt hat, lindere den Verkaufsdruck etwas, heißt es aus dem Handel. Die People's Bank of China hatte diese Maßnahme in der vergangenen Woche angekündigt. Stephen Innex von Axicorp spricht von einer "geordneten" Wiederaufnahme des Handels nach der Feiertagspause. Der befürchtete Crash mit etwaigen Verlusten von 10 Prozent oder mehr sei ausgeblieben. Was die zahlreichen chinesischen Kleinanleger angehe, "spricht das Geld lauter als alle Worte".

Aktuell liegt der Schanghai-Composite noch 7,8 Prozent im Minus. Die Börse in Hongkong hat dagegen den Dreh ins Plus geschafft und notiert 0,3 Prozent höher. Der Nikkei-225-Index verliert in Tokio 1 Prozent, belastet vom starken Yen. Im australischen Sydney geht es mit den Kursen im Schnitt um 1,3 Prozent nach unten. Der südkoreanische Aktienmarkt hält sich mit einem Minus von 0,2 Prozent vergleichsweise gut.

Zahl der Virus-Toten nimmt weiter zu

Unterdessen ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus erneut gestiegen. Nach Angaben der örtlichen Behörden vom Montag sind mittlerweile 361 Menschen in China an den Folgen der Virusinfektion gestorben und damit mehr als vor mehr als zehn Jahren an dem Sars-Virus. Die Zahl der Infizierten bezifferte China auf über 17.000. Infektionen wurden auch in vielen anderen Ländern weltweit festgestellt.

Beobachter warnen, die kurzfristigen wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus sollten nicht unterschätzt werden. Neben temporären Produktionsausfällen dürfte die vorübergehende Vermeidung von menschlichen Kontakten die Aktivität im Servicesektor stark zurückgehen lassen, prognostizieren die Volkswirte der Bank Standard Chartered.

Die Angst vor einer Ausbreitung des Virus lastet besonders auf Aktien der Transport- und Tourismusbranche. Beijing Shanghai High Speed Railway brechen um 9,9 Prozent ein. China International Travel Services und China CYTS Tours stürzen um das Tageslimit von 10 Prozent ab. Pharmawerte gehören zu den wenigen Gewinnern. China Meheco gewinnen fast 10 Prozent.

Ungeachtet des Coronavirus geht die Bilanzsaison weiter. In Seoul machen LG Chem anfängliche Verluste wett und gewinnen 4,2 Prozent. Das Unternehmen hatte für das vierte Quartal einen Verlust ausgewiesen. Für das laufende Jahr ist LG Chem allerdings zuversichtlich: Das Geschäft mit Batterien für Elektrofahrzeuge dürfte 2020 von einer regen Nachfrage profitieren, hieß es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.923,30 -1,34% +3,58% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.009,82 -0,84% -1,91% 07:00 Kospi (Seoul) 2.113,95 -0,24% -3,81% 07:00 Schanghai-Comp. 2.744,18 -7,81% -10,03% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.432,47 +0,46% -6,53% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.121,12 -1,03% -2,14% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.526,41 -0,30% -3,63% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 % YTD EUR/USD 1,1085 -0,0% 1,1086 1,1027 -1,2% EUR/JPY 120,29 +0,2% 120,10 120,27 -1,3% EUR/GBP 0,8421 +0,1% 0,8411 0,8396 -0,5% GBP/USD 1,3164 -0,1% 1,3179 1,3135 -0,7% USD/JPY 108,52 +0,2% 108,35 109,06 -0,2% USD/KRW 1196,00 +0,7% 1196,00 1192,82 +3,5% USD/CNY 6,9366 0% 6,9366 6,9366 -0,4% USD/CNH 7,0151 +0,3% 6,9965 6,9797 +0,7% USD/HKD 7,7674 +0,0% 7,7656 7,7693 -0,3% AUD/USD 0,6701 +0,2% 0,6685 0,6708 -4,4% NZD/USD 0,6470 +0,1% 0,6463 0,6472 -3,9% Bitcoin BTC/USD 9.385,75 +0,1% 9.378,75 9.337,50 +30,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,67 51,56 +0,2% 0,11 -15,0% Brent/ICE 56,41 56,62 -0,4% -0,21 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.580,31 1.589,60 -0,6% -9,30 +4,2% Silber (Spot) 17,80 18,04 -1,3% -0,24 -0,3% Platin (Spot) 960,45 961,85 -0,1% -1,40 -0,5% Kupfer-Future 2,55 2,52 +1,3% +0,03 -8,9% ===

