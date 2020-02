Basel (awp) - In der Geschäftsleitung des Dentalimplantatherstellers Straumann kommt es zu einer Änderung. Mark Johnson tritt als Leiter Forschung, Entwicklung und Operations in die Geschäftsleitung von Straumann ein. Er folgt auf Gerhard Bauer, der Ende Juni 2020 in den Ruhestand gehen wird. Mark Johnson, der am 1. Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...