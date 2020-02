Marco Lauber hat mehr als 17 Jahre Erfahrung im SWIFT, Financial Messaging.Baden - Finastra Schweiz freut sich Ihnen die Wiedereinstellung von Marco Lauber ankündigen zu dürfen. Marco Lauber ist seit dem 1. Dez. 2019 in der Funktion eines Senior Sales Executive für den weiteren Aufbau und Ausbau des stark wachsenden Banken- und Firmenkundengeschäftes verantwortlich. Marco Lauber hat mehr als 17 Jahre Erfahrung im SWIFT, Financial Messaging...

