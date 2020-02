Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies unter großen Terminspekulanten den stärksten Optimismus seit dreieinhalb Jahren aus.Obwohl die Anzahl offener Kontrakte - der sogenannte Open Interest - in der Woche zum 28. Januar von 793.800 auf 715.500 Futures (-9,9 Prozent) regelrecht eingebrochen ist, hat dies dem Optimismus unter den spekulativen Marktakteure keineswegs geschadet. So hat sich unter den großen Terminspekulanten (Non-Commercials) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...