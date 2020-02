Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus in China ist nochmals deutlich gestiegen. Wie die Behörden am Montag mitteilten, wuchs die Zahl der Verstorbenen auf 361 an. 56 der neuen Todesfälle wurden in der Provinz Hubei verzeichnet, von wo die Epidemie ihren Ausgang genommen hatte. Hinzu kommt ein Todesfall in der südwestlichen Millionenmetropole Chongqing. Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Virus ist nun höher als während der Sars-Epidemie der Jahre 2002 und 2003. An diesem Erreger waren damals in Festlandchina laut der offiziellen Bilanz 349 Menschen gestorben. Laut dem Gesundheitsausschuss der chinesischen Regierung wurden bis Montagmorgen landesweit 2.829 weitere Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus registriert. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle nahm damit auf mehr als 17.200 zu. Die chinesischen Behörden gehen mit drastischen Maßnahmen gegen die Epidemie vor, vor allem mit der weitgehenden Abriegelung ganzer Städte. Von China aus hat sich das Virus inzwischen in mindestens 24 andere Länder ausgebreitet. Der bislang einzige bekannte Todesfall außerhalb Chinas wurde in den Philippinen verzeichnet. In Deutschland gibt es bislang elf bestätigte Fälle von Erkrankungen durch das Coronavirus. Zwei dieser Patienten gehörten zu den mehr als hundert Menschen, die am Samstag mit einem Sonderflug aus Wuhan zurückgeholt worden waren. Die Börse in Schanghai rutscht nach der verlängerten Feiertagspause im Zuge des Coronavirus aktuell um 8 Prozent ab. Über die Bereitstellung von 156 Milliarden Euro Liquidität für das Bankensystem hinaus senkte Chinas Zentralbank am Montag den Zins für Reverse-Repo-Geschäfte. Damit sorgte sie für absehbare wirtschaftliche Folgen nach dem Ausbruch des Coronavirus vor. Die unerwartete Zinssenkung folgte direkt nach den Neujahrsfeierlichkeiten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 1Q

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q

22:04 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Verbio: 0,20 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 47,3 zuvor: 46,2 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 50,4 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,2 1. Veröff.: 45,2 zuvor: 43,7 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,8 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 46,3 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 1. Veröff.: 49,8 zuvor: 47,5 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,7 zuvor: 52,4 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 48,5 Punkte zuvor: 47,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.997,00 0,50 S&P-500-Future 3.244,50 0,50 Nikkei-225 22.971,94 -1,01 Schanghai-Composite 2.737,64 -8,03 +/- Ticks Bund -Future 174,93 -28 Freitag: INDEX Freitagsschluss +/- % DAX 12.981,97 -1,33 DAX-Future 12.932,50 -2,38 XDAX 12.935,70 -2,37 MDAX 27.984,32 -0,72 TecDAX 3.061,72 -1,41 EuroStoxx50 3.640,91 -1,35 Stoxx50 3.361,18 -1,18 Dow-Jones 28.256,03 -2,09 S&P-500-Index 3.225,52 -1,77 Nasdaq-Comp. 9.150,94 -1,59 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,21% +90

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Einen leichten Erholungsansatz erwarten Händler am Montag an den europäischen Aktienmärkten. Der DAX wird am Morgen wieder knapp über der 13.000er Marke erwartet. Die chinesische Notenbank flutet die Märkte wie erwartet mit Liquidität. Das beruhigt die Lage, auch wenn der chinesische Börsenindex nach der Feiertagswoche etwa 8 Prozent nachgibt. China rechnet zudem damit, dass der Höhepunkt der Virus-Erkrankungen in zehn Tagen überschritten sein sollte. Das deutet laut Marktteilnehmern darauf hin, dass die Virus-Angst an den Märkten derzeit überzogen sein dürfte. Allerdings werden nun auch bereits die Schätzungen für das Wachstum im ersten Quartal zurückgenommen. Allein die chinesische Ölnachfrage dürfte aktuell um 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen, heißt es am Markt.

Rückblick: Die weitere Ausbreitung des Coronavirus und enttäuschende Konjunkturdaten aus Europa und den USA belasteten zum Wochenausklang. Der DAX fiel erstmals seit Anfang Dezember 2019 wieder unter die 13.000er Marke. Im Fokus stand der Automobilsektor. Aston Martin gewannen 23,9 Prozent. Die Ankündigung einer Kapitalerhöhung sorgte für Erleichterung. Im Bankensektor standen die Geschäftszahlen spanischer Banken im Fokus. BBVA (minus 0,8 Prozent) wies im vierten Quartal einen Verlust aus. Analysten hatten jedoch mit einem höheren Verlust gerechnet. Auch die Zahlen der Caixa-Bank (plus 0,2 Prozent) sind über den Erwartungen ausgefallen. Für Banco Sabadell ging es nach Viertquartalszahlen um 13,9 Prozent nach unten. Nicht nur sind die Zahlen schlechter ausgefallen, auch der Ausblick enttäuschte.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - VW hat die Mehrheitsbeteiligung an der Getriebetochter Renk verkauft. Das spült 530 Millionen Euro in die Kasse und führt zu einem Bilanzgewinn von 150 Millionen Euro. Daneben rückte die Tochter Traton mit dem Übernahmeangebot für Navistar in den Blick. "Strategisch ist die Übernahme sinnvoll, und der Preis ist in Ordnung", so ein Händler. Traton verloren lediglich 0,1 Prozent. Die VW-Aktie gab mit dem Gesamtmarkt um 1,0 Prozent nach. Am Tag der Hauptversammlung schloss die Aktie von Thyssenkrupp 4,6 Prozent im Minus. Besonders die Aussage von Chefin Martina Merz, dass sich der Konzern in einem "außerordentlich angespannten Lage" befände und alle verfügbaren Mittel brauche, löste nach Aussage von Marktteilnehmern Verkäufe in der Aktie aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler sind am Freitagabend bei lebhaftem Handel Anleger eher auf der Verkäuferseite unterwegs gewesen. Das galt ganz besonders für Singulus, die 6,7 Prozent schwächer gestellt wurden. "Die Zahlen sind nicht toll", so der Marktteilnehmer. Wirecard wurden nachrichtenlos 3,3 Prozent tiefer getaxt.

USA / WALL STREET

Ausverkauf - Die Sorgen vor einem Konjunktureinbruch wegen der Corona-Epidemie stiegen wieder. Da die Fallzahlen bei Todesopfern und Infizierten in China mit immer schnellerem Tempo wüchsen, sei gerade vor dem Wochenende Vorsicht geboten gewesen, hieß es. Der Chef der KP in Wuhan räumte Versäumnisse beim Coronavirus-Ausbruch ein. Die US-Regierung reagierte mit einer Reisewarnung für China. Die Nasdaq hielt sich wegen einem Allzeithoch von Amazon etwas besser. Die Talfahrt der US-Börsen wurde durch sehr schwache US-Daten beschleunigt, denn die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hatte sich im Januar erheblich eingetrübt. Dank der positiv gestimmter US-Konsumenten zählte der Einzelhandelssektor mit plus 2,2 Prozent zu den wenigen Branchen mit Aufschlägen. Die Berichtssaison ging dagegen etwas unter: Caterpillar übertraf die Gewinnerwartungen. Allerdings fiel der Umsatz schwächer als befürchtet aus - auch der Ausblick überzeugte nicht. Die Aktie fiel um 3 Prozent. Für Exxon ging es 4,1 Prozent auf Talfahrt. Der Ölkonzern verbuchte einen Rückgang bei Umsatz sowie Gewinn. Chevron verloren 3,8 Prozent, nachdem der Ölkonzern einen Nettoverlust ausgewiesen hatte. Die schwachen Ölpreise und die Wachstumssorgen belasteten die Titel zusätzlich. Navistar schossen um 52,1 Prozent nach oben. Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton hatte ein Übernahmeangebot abgeben. Amazon meldete einen Umsatzrekord und überbot die Gewinnerwartungen. Die Titel gewannen 7,4 Prozent auf Allzeithoch. Für eine positive Kursreaktion sorgte der Rücktritt von IBM-Chefin Ginni Rometty. IBM stiegen 5,1 Prozent. Für die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ging es mit der Rally bei den Notierungen um 8 Basispunkte auf 1,51 Prozent nach unten - die tiefsten Stände seit Oktober.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17.09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1083 -0,0% 1,1086 1,1083 -1,2% EUR/JPY 120,27 +0,1% 120,10 120,17 -1,4% EUR/CHF 1,0677 -0,0% 1,0682 1,0685 -1,7% EUR/GBP 0,8421 +0,1% 0,8411 0,8407 -0,5% USD/JPY 108,51 +0,1% 108,35 108,44 -0,2% GBP/USD 1,3161 -0,1% 1,3179 1,3182 -0,7% USD/CNH 7,0147 +0,3% 6,9965 7,0001 +0,7% Bitcoin BTC/USD 9.377,75 -0,01 9.378,75 9.306,00 +30,1%

