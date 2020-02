Die amerikanische Beteiligungsgesellschaft KKR & Co Inc. (ISIN: US48251W1045, NYSE: KKR) wird eine Dividende von 0,125 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 25. Februar 2020 (Record date: 10. Februar 2020). Dies entspricht einer Jahresdividende von 0,50 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 31,90 US-Dollar (Stand: 31. Januar 2020) bei 1,57 ...

