Was für ein Jahresauftakt an den Kapitalmärkten! Mitte Januar konnten viele Aktien-Indices noch neue Allzeithochs erklimmen. Dann kam das Corona-Virus und plötzlich waren die sicheren Häfen gefragt: Anleihen, Immobilien, Gold - und die großen Technologie-Firmen von der Nasdaq, die allesamt starke Zahlen vorgelegt haben. Auch der US-Leitindex S&P 500 notiert nach einem Monat auf Euro-Basis noch knapp im Plus, während die meisten europäischen Börsen mit einem kleinen Minus in das Jahr 2020 gestartet sind. Schon wieder im Hintertreffen sind die Schwellenländer, wofür neben China auch Brasilien und Südafrika verantwortlich sind. Gleichzeitig liegen die meisten wichtigen Aktien-Barometer nach wie vor deutlich über ...

