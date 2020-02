NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS nach Zahlen von 38,50 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die starken Ergebnisse im vierten Quartal stimmten zuversichtlich, dass die Deutsche-Bank-Tochter ihre weiteren Ziele erreichen kann, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne damit, dass die DWS ihre Erträge noch weiter steigern und die Kosten gleichzeitig noch deutlicher runterfahren dürfte./kro/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 00:15 / GMT



ISIN: DE000DWS1007

