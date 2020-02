Im Vergleich zum vergangenen Freitag haben sich die Ölpreise kaum verändert.

Die Ölpreise haben am Montag zunächst nur wenig auf die erheblichen Börsenturbulenzen in China reagiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 56,34 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Freitag. Allerdings fand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...