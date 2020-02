Chinesische Fachleute rechnen nunmehr erst später als bisher erwartet mit dem Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie in der Volksrepublik.Peking / Genf - China hat den bisher stärksten Anstieg von Todesfällen sowie von Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gemeldet. An der Lungenkrankheit seien erneut 57 Menschen verstorben, teilte die Gesundheitskommission am Montag in Peking mit. 56 der neuen Todesfälle seien in der Provinz Hubei und einer in der Gemeinde Chongqing gemeldet worden, hiess es.

