DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA02K/18 DE000HLB5KS5 05.02.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02L/18 DE000HLB5KT3 05.02.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02J/18 DE000HLB5KR7 05.02.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02I/18 DE000HLB5KQ9 05.02.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA02K/18 DE000HLB5KS5 05.02.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02L/18 DE000HLB5KT3 05.02.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02J/18 DE000HLB5KR7 05.02.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02I/18 DE000HLB5KQ9 05.02.2020 HZE/EOT