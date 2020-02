- Der Aktienmarkt in China hat nach dem einwöchigen Neujahrsfest wieder eröffnet, wobei der Shanghai Composite um fast 8% nachgibt. Die chinesischen Behörden haben die Leerverkäufe eingeschränkt, um die Panik zu stoppen. Die PBoC führte durch Reverse-Repo-Geschäfte 900 Mrd. Yuan an liquiden Mitteln zu und senkte den Zinssatz für diese Geschäfte um 10 Basispunkte. - An den anderen asiatischen Börsen sind ebenfalls Rückgänge zu beobachten, ...

