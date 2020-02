FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA XS0251226154 DEXIA CL 06/21 FLRMTNUBUD XFRA IE00B7KMNP07 UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL 0.041 EUREU4 XFRA ES0105075008 EUSKALTEL S.A. EO 3 0.140 EURSYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BL.BA.EO H.Y.B.U.ETF 0.934 EURSYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.B.EM I.L.L.B.UETF 1.606 EURUBU3 XFRA IE00B77D4428 UBS I.-MSCI USA U.E. ADDL 0.514 EURUBU5 XFRA IE00B78JSG98 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL 0.855 EURUBU7 XFRA IE00B7KQ7B66 UBS(I)-MSCI WOR. U.E.ADDL 0.386 EURUBU9 XFRA IE00B7K93397 UBS(I.)ETF-SP500 U.E.ADDL 0.356 EURUEFF XFRA LU0721552544 UBS-BB.US1-3YTB.UETF DLAD 0.229 EURUEFI XFRA LU0721552973 UBS-BB.US710Y.TBUETF DLAD 0.430 EURUEFR XFRA LU0721553864 UBS-ETF-BB E.A.LC UE EOAD 0.417 EURSYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.B.0-3Y.E.C.B.UETF 0.031 EURSYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.B.0-3Y.US C.B.UETF 0.642 EURSYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.B.1-3Y.US T.B.UETF 0.481 EURP6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.234 EURSYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR B.B.LS C.B.U.ETF 1.000 EURSYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BL.BA.UK GILT UETF 0.444 EURSYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BL.BA.15+Y.GILT UETF 0.527 EURSYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR B.B.1-5Y.GILT UETF 0.155 EURUIMB XFRA LU1459802754 UBS-B.B.TIP10+UETF ADDL 0.111 EUR7SG XFRA US8493431089 SPRAGUE RESOURCES LP UTS 0.605 EURSYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR ICE BOFAML EM CO.BD 1.984 EURM0X XFRA US55336V1008 MPLX L.P. UTS 0.623 EURD6L XFRA US24664T1034 DELEK LOGISTICS P.LP UTS 0.802 EURUBUM XFRA IE00BMP3HG27 UBS I.ETF-DL G.SEL.DIV.AD 0.162 EURUEF5 XFRA LU1048313891 UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL 0.158 EUR5BS XFRA US8644821048 SUBURBAN PROPANE PART.UTS 0.544 EURSYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.B.0-5Y.US HYB UETF 1.154 EUR0Q4 XFRA CA7487472010 QUINSAM CAPITAL CORP. 0.001 EURZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.214 EURZPR5 XFRA IE00BP46NG52 SPDR I.B.0-5YEM DL G.BD D 0.498 EURXFRA DE000HLB3X46 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/19 0.001 %UEF7 XFRA LU1048314949 UBS-BBUSLC1-5YUETF ADL 0.189 EURUEF6 XFRA LU1048314196 UBS-BBEALC1-5Y.UETF AEO 0.041 EUR