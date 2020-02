FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA DE0008490145 DWS ZUER.INV.AKT.SCHW.

71C XFRA US2111711030 CONTIN.BLDG PRODS DL-,001

31B XFRA GB00BGHPT808 BENCHMARK HLDGS LS-,001

