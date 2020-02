FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel 28 Ticks niedriger bei 174,93 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 175,10 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,14, das -tief bei 174,87 Prozent. Umsgesetzt wurden bisher gut 22.000 Kontrakte.

"Am technisch konstruktiven Bild des Bund-Futures hat sich nichts geändert und die nächsten Widerstände lokalisieren wir bei 175,30 und 175,42", so die Helaba. Eine erste Haltemarke zeige sich bei 174,16 Prozent.

Im Blick stehen zunächst die Einkaufsmanager-Indizes.

