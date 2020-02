Von Amerikas Super-Gewinnern der letzten 100 Jahre lernen und profitieren: Mit der CAN SLIM-Strategie lassen sich die Outperformer-Aktien von morgen frühzeitig identifizieren. Im Backtest bestätigt eine Performance von 16,5 % p.a. den langfristigen Erfolg! Die Autoren haben CAN SLIM auf den S&P 500 angewandt und die 5 vielversprechendsten Aktien in einem Depot vereint.Der Einstieg erfolgt am 7. Februar 2020.

