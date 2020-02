LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Morphosys mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 110 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Partnerschaft mit dem US-Biopharmaunternehmen Incyte bei der Vermarktung des Krebsantikörpers Tafasitamab stütze kurzfristig die Bewertung, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Zunahme des Wettbewerbs und der Weg zur Profitabilität mit Tafatisamab stellten Morphosys jedoch vor Herausforderungen./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006632003

