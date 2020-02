Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Industrie wächst im Januar langsamer

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Januar verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,1 (Dezember: 51,5) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie sank im Januar auf 50 (Vormonat: 50,2) Punkte

Chinas Zentralbank gibt Liquidität und kürzt Reverse-Repo-Sätze

Über die Bereitstellung von 156 Milliarden Euro Liquidität für das Bankensystem hinaus senkte Chinas Zentralbank am Montag den Zins für Reverse-Repo-Geschäfte. Damit sorgte sie für absehbare wirtschaftliche Folgen nach dem Ausbruch des Coronavirus vor. Die People's Bank of China senkte die 7- und 14-tägigen Reverse-Repo-Sätze um 10 Basispunkte auf 2,4 und 2,55 Prozent. Über Reverse-Repo-Geschäfte führte sie dem Finanzsystem wie am Sonntag angekündigt Liquidität im Umfang von 1,2 Billionen Yuan zu, umgerechnet 156 Milliarden Euro.

Fitch bestätigt IDR Japans mit A; Ausblick stabil

Fitch Ratings hat das langfristige Emittenten-Default-Rating Japans in ausländischer sowie in heimischer Währung (IDR) mit A und stabilen Aussichten bestätigt. Die Ratings von Japan balancierten die Stärken einer fortschrittlichen und wohlhabenden Ökonomie mit entsprechend robusten Governance-Standards und öffentlichen Institutionen mit anderseits schwachen mittelfristigen Wachstumsaussichten und der sehr hohen Staatsverschuldung aus, erklärte Fitch.

Eba: Bankenstresstest basiert erstmals auf anhaltendem Niedrigzins

Die European Banking Authority (Eba), Regelsetzerin für den europäischen Bankensektor, hat am Freitag den Startschuss für den Bankenstresstest 2020 gegeben. Neu an dem Test ist nach ihren Angaben, dass das makroökonomische "Stressszenario" erstmals auf einer Rezession bei für längere Zeit niedrigen oder sogar negativen Zinsen beruht.

Altmaier dringt auf Tempo bei Nach-Brexit-Verhandlungen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat nach dem Brexit ein hohes Tempo bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Europäischer Union (EU) und Großbritannien gefordert. Die EU müsse die Ankündigung des britischen Premiers Boris Johnson ernst nehmen, dass er die Übergangsphase des Brexit über das Jahr hinaus nicht verlängern wolle, sagte Altmaier im RBB laut dem Sender. "Notfalls muss eben auch über die Sommerpause im heiligen Monat August gearbeitet werden, damit wir ein vernünftiges, gutes Abkommen haben."

Johnson will harte Linie in Verhandlungen mit EU verfolgen

Nach dem Brexit will der britische Premierminister Boris Johnson in den Verhandlungen mit der EU über die künftigen Beziehungen eine harte Linie einschlagen. In vorab veröffentlichten Auszügen einer für Montag geplanten Rede kündigt Johnson an, dass er die Anwendung der "vollen Palette" der EU-Regulierungen auf Großbritannien vermeiden wolle. Es sei nicht notwendig, dass das Vereinigte Königreich die EU-Regeln für den Wettbewerb, für staatliche Subventionen, den sozialen Schutz oder die Umwelt übernehme.

Ankara: Vier türkische Soldaten bei Angriff syrischer Regierungstruppen getötet

Vier türkische Soldaten sind nach Angaben der Regierung in Ankara im Nordwesten Syriens bei einem Angriff der Regierungstruppen getötet worden. Durch den Artilleriebeschuss in der Provinz Idlib seien am Montag außerdem neun Soldaten verletzt worden, einer von ihnen schwer, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Bei Vergeltungsangriffen auf Stellungen der syrischen Truppen seien "mehrere Ziele zerstört" worden.

Spahn: G7 wollen über einheitlichen Umgang mit Coronavirus beraten

Die G7-Staaten wollen nach Angaben der Bundesregierung über eine einheitliche Strategie gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beraten. Er habe am Samstag mit seinem US-Kollegen Alex Azar telefoniert, um "zu einer gemeinsamen Einschätzung der Lage zu kommen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin.

57 weitere Tote durch Coronavirus in China

Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus in China ist nochmals deutlich gestiegen. Wie die chinesischen Behörden mitteilten, wuchs die Zahl der Verstorbenen um 57 auf 361 an. 56 der neuen Todesfälle wurden in der Provinz Hubei verzeichnet, von wo die Epidemie ihren Ausgang genommen hatte. Hinzu kommt ein Todesfall in der südwestlichen Millionenmetropole Chongqing.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kfz-Absatz Jan -11,1% gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Jan +2,88% gg Vorjahr (Dez: +3,02%)

