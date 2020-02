Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung in Deutschland bleibt nach einem neuen Tiefststand zu Jahresbeginn laut Handelsverband Deutschland (HDE) im Februar stabil. Das zeigt das aktuelle HDE-Konsumbarometer, das auf einer Umfrage unter 2.000 Personen beruht. Insgesamt sei die Stimmung aber deutlich schlechter als im Jahr 2019, hieß es. Das Barometer verbessert sich im Februar um marginale 0,1 Punkte. "Nach dem bisherigen Tiefststand im Januar hat sich die Stimmung der Konsumenten in Deutschland damit erst einmal zumindest nicht weiter verschlechtert", so der Verband.

Negativ entwickele sich allerdings insbesondere die Anschaffungsneigung. Deutlich positiver dagegen zeigten sich im Februar die Konjunktur- und Einkommenserwartungen der Verbraucher. Offenbar seien die Verbraucher noch skeptisch, was die mittelfristige Entwicklung angeht. Viele bauten deshalb eher ein Finanzpolster auf, um für etwaige finanziell angespannte Phasen im Laufe des Jahres gerüstet zu sein. "Deutliche Impulse vom privaten Konsum sind damit in den kommenden Monaten nicht zu erwarten", folgerte der Handelsverband.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.