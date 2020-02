Nel ASA: Das hört sich unglaublich an! Wie geht es jetzt weiter mit der Aktie von Nel ASA? Das ist die entscheidende Frage, die sich aktuell tausende Börsianer stellen. Fakt ist: Der Titel des norwegischen Unternehmens mit Sitz in Oslo hat im vergangenen Jahr um ganze 91% an Wert gewonnen (+33% in 2018 und +22% in 2017). Seit Jahresstart 2020 befindet sich die Aktie von Nel...

Den vollständigen Artikel lesen ...