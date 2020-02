Swiss Finance Institute (SFI): "Der Schweizer Finanzplatz wird seinem guten internationalen Ruf auch in Regulierungsfragen mehr als gerecht."Zürich - Das Schweizer Finanzinstitut SFI lanciert einen Regulierungsindex zum Vergleich von internationalen Finanzplätzen. Die Schweiz kommt dabei gut weg und ist bei der ersten Ausgabe des in Zukunft jährlich aktualisierten Index im Spitzenfeld platziert. "Der Schweizer Finanzplatz wird seinem guten internationalen Ruf auch in Regulierungsfragen mehr als gerecht".

