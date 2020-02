Bisher war man nur mit 16 % beteiligt. Damit schafft VW mit seiner Lkw-Tochter den wichtigen Eingang in den amerikanischen LKW-Markt. Das zwingt zu einer neuen Bewertung von Traton als nunmehr angemessener Konkurrent zu Daimler im US-Geschäft sowie teilweise Volvo in seinen Verbindungen. Ist Traton damit erstmals ein wirkliches Investment wert? Das müsste sich rechnen lassen.



