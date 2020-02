Zum Wochenstart kommt es am Schweizer Aktienmarkt zunächst zum Versuch einer Gegenbewegung.Zürich - Zum Wochenstart kommt es am Schweizer Aktienmarkt zunächst zum Versuch einer Gegenbewegung. Nachdem sowohl der Leitindex SMI als auch die wichtigsten Indizes in Europa und den USA vergangene Woche ganz im Zeichen des sich ausbreitenden Coronavirus gestanden hatten, seien aktuell leichte Erholungsbemühungen zu erkennen, heisst es im Handel. In China waren die Börsen am Morgen wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...