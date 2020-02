Die Techniker Krankenkasse bietet eine neue Behandlungsmöglichkeit von Angststörungen: eine begleitete Expositionstherapie mithilfe von Virtual Reality, genannt Invirto. Eine neue Therapiemethode für Angst- und Panikstörungen sowie Phobien namens Invirto bietet die Techniker Krankenkasse in Zusammenarbeit mit teilnehmenden Einrichtungen an. Die digitale Behandlung funktioniert mithilfe einer Smartphone-App und einer Virtual-Reality-Brille, mit der sich die Patienten in einer kontrollierten VR-Umgebung mit ihren Ängsten auseinandersetzen sollen. Entwickelt wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...