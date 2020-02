Endlich ist eine klare Entscheidung über die Zukunft der Sparte Sempermed getroffen. Semperit will das Geschäft mit Medizinhandschuhen nicht mehr fortführen und sich stattdessen voll und ganz auf seine Industriesegmente konzentrieren. Wir begrüßen diese Entscheidung. Im Umsatzvolumen wird sich Semperit dadurch zwar deutlich verkleinern, dafür können aber gute Voraussetzungen geschaffen werden, die EBIT-Marge zu heben. Noch muss ein Käufer für die Sparte Sempermed gefunden werden, da sich in diesem Bereich aber viele Konkurrenten tummeln, sollte es Interessenten geben. Wir warten die Umstrukturierung ab und bleiben im Wachstumsdepot dabei. Auch der PI Global Value Fund ist investiert. GRATIS-Hörbuch von Max Otte herunterladen: Sicher durch den Crash!

