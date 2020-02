Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen keine Aktivitäten am Primärmarkt auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Erst morgen werde es mit den Aufstockungen zweier kleinvolumiger, inflationsindexierter Bundeswertpapiere interessant. Am Donnerstag gebe es umfangreiche Emissionen in Spanien und Frankreich mit einem Gesamtvolumen von bis 13 Mrd. EUR. Die Risikoaversion an den Finanzmärkten sei wegen des Coronavirus weiterhin erhöht. Davon würden nicht nur Staatsanleihen des EWU-Kerns profitieren. Das Interesse an Anleihen der Peripherie sei ebenfalls vorhanden und die Spreads zu Bundesanleihen teilweise sogar rückläufig. Vor allem italienische Bonds hätten sich gut entwickelt. BTPs mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren würden nur noch bei 0,92% rentieren. Damit sei man vom Allzeittief nicht mehr weit entfernt, das Mitte September 2019 bei 0,76% markiert worden sei. (03.02.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...