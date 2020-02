Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Eurozone legte im Januar nur leicht von 1,3% auf 1,4% in der Jahresrate zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Kerninflation habe indes überraschend von 1,3% auf 1,1% nachgegeben. Zusammen mit den schwachen BIP-Zahlen für das 4. Quartal dürften diese Daten dazu beigetragen haben, dass die Sorgenfalten der EZB wieder zunehmen würden. (03.02.2020/alc/a/a) ...

