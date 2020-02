Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Griechenland emittiert eine Staatsanleihe (ISIN GR0128016731/ WKN A28S0H) mit Fälligkeit zum 04.02.2035 und einem Emissionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe besitze einen Kupon von 1,875%. Die Kuponzahlungen würden jährlich stattfinden, erstmals am 04.02.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergebe für Griechenland ein BB- Rating. (Bonds Weekly Ausgabe 4 vom 31.01.2020) (03.02.2020/alc/n/a) ...

