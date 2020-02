Neun Prozent Minus an Chinas Aktienmarkt, nachdem die Börsen nach dem Neujahrsfest heute den Handel wieder aufgenommen haben. Nur neun Prozent Minus, weil Interventionen von Notenbank und Wertpapieraufsicht am chinesischen Kapitalmarkt Schlimmeres verhindert haben. So wurden Fondsmanager in China aufgefordert, keine Aktien zu verkaufen, außer für den Fall, dass sie aufgrund von Mittelabzügen ihrer Kunden dazu gezwungen wären. Die chinesische Notenbank unternahm außerdem Maßnahmen am Repo-Markt, ...

