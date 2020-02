PARIS (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Alphavalue hat Wacker Chemie wegen Sorgen um das Polysiliziumgeschäft von "Reduce" auf "Sell" abgestuft und ein Kursziel von 53,70 Euro genannt. Der für den Spezialchemiekonzern sehr wichtige Markt für den Solarindustriegrundstoff Polysilizium habe sich komplett verändert und Wacker habe darauf nicht wirklich reagiert, schrieb Analyst Martin Schnee in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen. Er vergleicht Wacker mit dem Spezialchemiekonzern Lanxess, der mit seinem stark schwankenden, ehemaligen Kunstkautschuk-Geschäft sehr abhängig von einer Branche war, bevor er es zunächst in ein Gemeinschaftsunternehmen einbrachte und schließlich ganz verkaufte. Das könnte auch eine Blaupause für das Polysiliziumgeschäft von Wacker Chemie sein./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020



DE000WCH8881

