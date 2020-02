Genf (ots) - Infomaniak, Marktführer für Web-Technologien und -Hosting, bringt kDrive, eine Alternative zu GAFAM, auf den Markt. Diese Speicherlösung für Online-Zusammenarbeit wird mit eigenen Technologien entwickelt und ausschliesslich in der Schweiz gehostet. Auf diese Weise bleiben die Daten der Nutzer geschützt. kDrive steht für alle Betriebssysteme sowie Android und iOS zur Verfügung und geht mit erschwinglichen Preisen und einer Handhabung einher, die auf die Bedürfnisse von Privatnutzern und Unternehmen zugeschnitten sind.Vertraulichkeit und Datenschutz werden für Computernutzer immer wichtiger. In dieser Hinsicht bietet kDrive einen rundum sicheren Speicherplatz. Boris Siegenthaler, CEO von Infomaniak, erläutert: " Alle gehosteten Daten werden verschlüsselt. Und wir speichern sie fortwährend in zwei Rechenzentren in der Schweiz auf mindestens drei Datenträgern. Wir werten keinerlei Nutzerdaten aus und verkaufen sie nicht weiter."Einfache Migration und bis zu 100 TB SpeicherplatzDie Nutzung von kDrive ist intuitiv. Daten von Google Drive, OneDrive und Dropbox lassen sich mit wenigen Mausklicks zu kDrive migrieren. Die Speicherkapazität lässt sich sehen. Sie reicht von mindestens 2 TB über 5 TB-Tranchen bis zu 106 TB. Auf einem Desktopcomputer werden die Drives mit einer Anwendung unter Windows, macOS und Linux direkt über den Dateimanager des Betriebssystems synchronisiert. Zum Funktionsumfang gehören die selektive Synchronisierung und das Offline-Arbeiten. Dabei werden die Dateien aktualisiert, sobald das Gerät wieder mit dem Internet verbunden ist. Dank integrierter Suchfunktion sind Dateien rasch auffindbar. kDrive ist ein sich weiterentwickelndes System, das regelmässig verbessert und um neue Leistungen erweitert wird.Vollständig mit Microsoft Office kompatible Collaborative SuiteDie Bearbeitung von Dokumenten erfolgt direkt über jeden beliebigen Browser. Infomaniak hat sich für OnlyOffice als kostenlose Alternative zu Microsoft Office entschieden. Diese Anwendungen sind zu 100% mit den Formaten von Word, Excel und PowerPoint sowie den Pendants LibreOffice und OpenOffice kompatibel. Durch ein effizientes versioning-System ist es darüber hinaus möglich, jederzeit eine ältere Dateiversion wiederherzustellen.Kostenlose mobile App für die Arbeit unterwegsAuch für Android und iOS ist eine kostenlose mobile App verfügbar: Die Daten sind dabei direkt über ein Smartphone oder einen Tablet-PC zugänglich. Ebenso ist es möglich, Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente direkt auf dem eigenen Mobilgerät zu bearbeiten und die automatische Speicherung von Fotos auf kDrive zu aktivieren. Derartige Funktionen bieten Nutzern in der immer stärker vernetzten Welt von heute einen erheblichen Vorteil, wenn sie unterwegs sind oder keinen Zugang zu ihrem Rechner besitzen.Nachdem kDrive in einer anfänglichen Testphase auf bestehende Kunden beschränkt war, kann das Produkt künftig von allen genutzt werden. Neue Accounts gehen mit einem 30-tägigen Testzeitraum einher. Gegenwärtig haben sich bereits mehr als 10'000 Nutzer für kDrive entschieden, um ihre Daten völlig sicher und datenschutzkonform in der Schweiz zu hosten.Wettbewerbsfähige Tarife (ab CHF 5.95/Monat für 2 TB)- Ein Einzelnutzer erhält ab CHF 5.95/Monat 2 TB Speicherplatz.Zum Vergleich: Bei Google Drive und Dropbox fallen CHF10.-/Monat bzw. CHF 12.85/Monat an.- Der Team-Plan umfasst 6 Nutzer ab 3 TB Speicherplatz für CHF11.95/Monat. Im Übrigen kann der Speicherplatz um jeweils 5 TBfür CHF 43.10/Tranche auf bis zu 18 TB erweitert werden.- Der für Unternehmen konzipierte Pro-Plan kostet CHF7.95/Monat/Nutzer (mindestens 3 Nutzer ab 6 TB). Auch hier kannwieder um jeweils 5 TB (CHF 43.10) auf bis zu 106 TB erweitertwerden. Ein solch hohes Volumen richtet sich an besondersanspruchsvolle Nutzer. Mehr dazu: www.infomaniak.com/de/kdrive/Über InfomaniakInfomaniak gilt als Vorreiter in Sachen umweltfreundliches Hosting und ist führender Entwickler von Webhosting-Technologien in der Schweiz. Dank hochwertiger Produkte und einer Lage im Herzen Europas ist Infomaniak seit Langem Partner grosser Medien, Marken, internationaler Institutionen und globaler Konzerne. Das unabhängige Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 130 Mitarbeitende in Genf und Winterthur in der Schweiz und erzielt einen Jahresumsatz von über 21 Millionen Franken. Für seine optimierte Verwaltung der Informationssicherheit hat Infomaniak die ISO 27001-Zertifizierung erhalten.Das Unternehmen zeichnet sich darüber hinaus durch ein ausgeprägtes Umweltengagement aus. Infomaniak nutzt ausschliesslich Energie aus erneuerbaren Quellen und gleicht seine CO2-Emissionen zu 200% aus. 1% der expansionsbedingten Einnahmen werden Umweltorganisationen gespendet. Für sein umweltfreundlichstes und effizientestes Rechenzentrum der Schweiz hat Infomaniak mehrere Auszeichnungen erhalten.Zahlen und Fakten- Mehr als 25 Jahre Erfahrung- Mehr als 130 Mitarbeitende in Genf und Winterthur- Mehr als 1 Million E-Mail-Adressen und 400'000 verwalteteDomains- Mehr als 21 Millionen CHF Umsatz (2019)- 100% «Swiss made»-Technologie