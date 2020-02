Gold leidet unter der Stabilität der Finanzmärkte und der rückläufigen Nachfrage nach sicheren Häfen - Positive US Anleiherenditen unterstützen den USD und erhöhen den Verkaufsdruck - Gold erreichte in der vergangenen Stunde sein neues Tagestief bei 1574 $, um die positive Entwicklung der vorangegangenen Sitzung umzukehren. Am vergangenen Freitag ...

