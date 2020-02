LONDON (dpa-AFX) - Die Industriestimmung in der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn spürbar aufgehellt. Der vom Institut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg im Januar gegenüber dem Vormonat um 1,6 Punkte auf 47,9 Zähler, wie Markit am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde damit leicht angehoben. Der jetzige Stand ist der höchste Seit April vergangenen Jahres. Allerdings liegt der Indikator weiter unter der Wachstumsgrenze von 50 Punkten./bgf/jkr/mis