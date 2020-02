HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat K+S nach dem jüngst deutlichen Kursrückgang von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 13,10 auf 11,00 Euro gesenkt. Höhere Kali-Volumina kompensierten sinkende Preise im Jahr 2020, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Sein reduziertes Kursziel basiere auf etwas konservativeren Annahmen zur mittel- bis langfristigen Margenentwicklung./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000KSAG888

