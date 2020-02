FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3580 (3870) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1231 (1246) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 84 (70) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 342 (341) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DRAX GROUP TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - TP 535 (333) PENCE - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 781 (758) P - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1115 (1010) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1115 (1010) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SSE PLC TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TP 1650 (1300) PENCE - BERENBERG CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 175 (185) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2680 (2800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK INITIATES COMPASS GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 1850 PENCE - FTSE INDICATED +0.26% TO 7305 (CLOSE: 7286.01) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 390 (520) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN INITIATES BEAZLEY PLC WITH 'NEUTRAL' - TARGET 555 PENCE - GOLDMAN INITIATES HISCOX WITH 'BUY' - TARGET 1590 PENCE - GOLDMAN INITIATES LANCASHIRE HLDGS WITH 'BUY' - TARGET 860 PENCE - HSBC RAISES TALK TALK TELECOM TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 115 (95) PENCE - INVESTEC RAISES WYNNSTAY GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 350 PENCE - JEFFERIES CUTS MCCARTHY & STONE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 168 (171) PENCE - JEFFERIES RAISES HARGREAVES LANSDOWN PT TO 1550 (1540) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1700 (1320) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5100 (5000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN PT TO 1620 (1690) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITVIC TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1065 PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3700 (3400) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES DIAGEO TO 'BUY' (HOLD) - LBBW CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 240 (270) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 2075 (2125) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS AVAST PRICE TARGET TO 500 (535) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 530 (575) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RBS PRICE TARGET TO 230 (235) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SAVILLS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1230 (1075) PENCE - UBS CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2450 (2700) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 630 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 550 (540) PENCE - 'SELL'



