Die VBV-Pensionskasse konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einer Performance von 11,7 Prozent das beste Veranlagungsergebnis seit 1993 erzielen, wie die Pensionskasse mitteilt. Zudem konnte sie die Anzahl der Berechtigten auf 331.100 Personen ausbauen. Mit Ende 2019 verwaltete die führende Pensionskasse Österreichs Sozialkapital in der Höhe von 7,66 Mrd. Euro. "Wir konnten durch Übernahmen, wie unter anderem der Porsche Pensionskasse, und gewonnenen Ausschreibungen unseren Kundenstamm und in weiterer Folge auch die Marktführerschaft weiter auszubauen. Damit sind wir weiterhin die führende österreichische Pensionskasse", so Gernot Heschl, Vorstandsvorsitzender der VBV-Pensionskasse. Günther Schiendl, für Veranlagung zuständiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...