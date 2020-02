NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Er begrüße die Verschiebung des Ziels von jährlich 200 Millionen Passagieren auf 2025 oder 2026 im Zuge der Boeing 737 Max-Krise, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Vielleicht sei das auch ein Zeichen, dass der Billigflieger ein wenig mehr auf den Durchschnittserlös je Passagier achten werden, statt sich aufs Wachstum der Passagierzahlen zu fixieren./kro/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 06:46 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

