NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unibail-Rodamco-Westfield vor Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Eine größere Veräußerung eines Einkaufszentrums zum Buchwert wäre eine positive Überraschung, während Immobilienprojekte und mögliche Dividendenkürzungen die größten Abwärtsrisiken darstellten, schrieb Analyst Neil Green in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 23:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0013326246

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de