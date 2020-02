NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Während der Umsatz des Medizintechnikkonzerns im ersten Quartal 2019/20 den Erwartungen entsprochen habe, seien die Gewinne dahinter zurückgeblieben, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer ersten Einschätzung am Montag. Die größte Überraschung sei die verpasste Marge im Geschäft mit bildgebenden Verfahren. Diese Schwäche wird aus Sicht des Experten am Markt im Fokus des Interesses stehen./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 02:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 02:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

