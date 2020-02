Ein neuer Monat beginnt, am Beginn stehen immer die Bilanzen des Vormonats, traditionell sichtbar über die Heftrücken des Börse Social Magazine. Im Balken ganz rechts für den Jänner 2020 sieht man, dass der ATX vs. Dezember um 3,53 Prozent auf 3074,31 Punkte verloren hat und erneut S Immo mit +8,5 Prozent der Top-Performer war. Und auch das Jänner-Aktienturnier ist entschieden, der Wanderpokal geht an die Österreichische Post, die sich in der vergangenen Woche (=Finalwoche) gegen Mayr-Melnhof durchsetzen konnte. Herzliche Gratulation! Unter http://www.boerse-social.com/tournament findet man alles zum Turnier. Nach zwei Turnieren haben wir eine Turnierrangliste angefertigt, in der FACC mit 1x Finale und 1x Semifinale vorne liegt. 1. FACC 21 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...