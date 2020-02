Novartis startet ein umstrittenes Projekt: Er verlost rund hundert Injektionen seines Medikaments Zolgensma. Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, kritisiert Novartis heftig.

Der Pharmakonzern Novartis startet am Montag ein umstrittenes Projekt: Er verlost rund hundert Injektionen seines Medikaments Zolgensma gegen eine schwere, lebensbedrohliche Muskelkrankheit bei kleinen Kindern. Außer in den USA ist das Mittel noch in keinem Land zugelassen, die Nachfrage verzweifelter Eltern jedoch hoch. Per Losverfahren sollen zumindest einige Kinder das wirkungsvolle Medikament erhalten. Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, kritisiert Novartis deswegen heftig.

WirtschaftsWoche: Frau Stoff-Ahnis, Novartis will in diesem Jahr weltweit hundert Injektionen seines zwei Millionen Dollar teuren Medikaments Zolgensma verschenken. Was halten Sie davon?Stefanie Stoff-Ahnis: Weltweit müssen betroffene Kinder und ihre Familien ertragen, dass ein Pharmaunternehmen die systematische und qualitätsvolle Versorgung anscheinend durch eine Gesundheitslotterie ersetzt. Das wirkt für mich wie eine Form der Rationierung. Gesellschaftliche Verantwortung, die die Pharmaindustrie so gerne für sich reklamiert, ...

