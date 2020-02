Im Eiltempo ist in Wuhan ein neues Krankenhaus aus dem Boden geschossen. Es wird im Kampf gegen das Coronavirus dringend gebraucht. Doch wichtig ist das Projekt vor allem auch für Pekings Propaganda-Machine.

Zuerst sah es aus wie ein Bagger-Ballett. Doch da, wo vor wenigen Tagen noch Dutzende schwere Baumaschinen scheinbar planlos damit beschäftigt waren das Erdreich zu bearbeiten, ist nun tatsächlich ein komplett neuer Gebäudekomplex entstanden.

Die Behörden haben geliefert und in der von der Lungenkrankheit besonders schwer betroffenen chinesischen Stadt Wuhan in gut zehn Tagen ein komplett neues 1000-Betten-Krankenhaus mit einer Grundfläche von 34.000 Quadratmetern errichten lassen. Am 23. Januar begannen die ersten Arbeiten, seit diesem Montag sollen Patienten aufgenommen werden, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Peking konnte sich ziemlich sicher sein, dass das gewaltigste Bauvorhaben gelingt. Denn das auf den Namen "Huoshenshan" ("Berg des Vulkan-Gottes") getaufte Krankenhaus ist nicht das Erste seiner Art. Schon als 2003 in China die Lungenkrankheit Sars das Land über Wochen lahmgelegt hatte, entschied die Regierung, den Bedarf nach Betten mit einem Neubau im Schnellverfahren zu decken. Damals entstand in einem Vorort der Hauptstadt Peking innerhalb von sieben Tagen das Xiaotangshan-Krankenhaus.

Während ...

