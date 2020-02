BERLIN (dpa-AFX) - Eine Ergänzung zu Zeitung und Onlineportal: "Bild" hat ein eigenes Talkshow-Format gestartet. Am Montag war auf der Webseite die erste Sendung mit 15 Talkgästen und "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt als Moderatoren zu sehen. Bei "Hier spricht das Volk" sollen keine Prominenten zu Wort kommen, sondern Bürger mitten aus der Gesellschaft. Nach Angaben des Berliner Medienkonzerns Axel Springer wird es durchschnittlich einmal pro Monat eine neue Folge geben.



Die erste in Hamburg aufgezeichnete Folge dauerte rund 50 Minuten. Zu den Talkgästen zählten unter anderen mehrere Rentner, ein Model, eine Friseurin, ein Automechaniker und ein Polizist. Sie diskutierten etwa über Klima, das Coronavirus, Sicherheit und Gerechtigkeit. Reichelt stellte Fragen wie: "Welcher Job wird in unserem Land viel zu gut bezahlt, überbezahlt?"



Die Sendung ist nach Unternehmensangaben auf der Webseite sowie auf Youtube und Facebook zu sehen. Die nächste Folge wird Mitte Februar in Leipzig produziert. Man könne sich für das Talkshowformat als Gast bewerben. Die Sendung ist Teil der Strategie Springers, in Bewegtbild-Inhalte zu investieren./rin/DP/eas