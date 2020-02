Ein Abwasserbeitrag wird nur fällig, wenn der Anschluss ans Netz nötig ist. Außerdem: ein Expertenrat zum Thema Mitarbeiterfotos. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Haftung bei Schiffsfonds: Hinweis auf Währungsrisiko reicht aus

Bei vielen Schiffsfonds verloren Anleger Geld. Einige der Betroffenen verklagten die Anbieter wegen fehlerhafter Beratung auf Schadensersatz. In einem Fall in Hamburg ging es um das Risiko eines Fremdwährungsdarlehens, das der Fonds aufgenommen hatte. Im Fondsprospekt stehe, dass sich durch Währungsschwankungen die Zins- und Tilgungszahlungen erhöhen könnten, so das Oberlandesgericht Hamburg (8 U 50/19). Das reiche aus. Der Fondsanbieter müsse nicht zahlen.

Lärm: Zehn laute Feste pro Jahr sind zulässig

Nachbarn von Mehrzweckhallen stören sich häufig am Lärm der dort stattfindenden Veranstaltungen. Einige von ihnen verklagen daher die Gemeinde. Ohne Erfolg: Die Baugenehmigung werde nicht unwirksam, wenn die Kommune ...

