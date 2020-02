Im Kanzleramt haben sich Vertreter aus der Lebensmittelbranche mit der Bundeskanzlerin getroffen. Dabei ging es um die Kritik der Landwirte an den Lebensmittelpreisen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Handel zu fairen Geschäftsbeziehungen mit den Landwirten aufgerufen. Es gebe ein gemeinsames Interesse an einer starken regionalen Versorgung, sagte sie am Montag bei einem Treffen mit Vertretern von Einzelhandel und Ernährungsindustrie in Berlin. Dabei hat sie Forderungen nach staatlich festgesetzten Mindestpreisen für Lebensmittel zurückgewiesen.

"Es geht nicht darum, staatlich verordnete Mindestpreise aufzuoktroyieren", sagte Merkel am Montag in Berlin zu Beginn des Treffens. Vielmehr müssten faire ...

Den vollständigen Artikel lesen ...