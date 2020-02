Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) kauft 80 Mio. Umsatz von der NASDAQ-notierten Woodward Inc., Carve Out mit Potential PLUS ausführliche,klare und nachvollziehbare Stellungnahme zu den behaupteten Betrügereien, ein volles Tagesprogramm! Aurelius macht operativ weiter - unbeeindruckt von den schweren Vorwürfen die letzet Woche einen Kursschock auslösten - man kauft den Unternehmensbereich Renewable Power Systems und Schutzrelais mit Sitz in Kempen (Deutschland). Die beiden Unternehmensbereiche erwirtschafteten mit insgesamt ca. 410 Mitarbeitern im Geschäftsjahr ...

