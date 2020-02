BERLIN (dpa-AFX) - Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) sieht nach Gesprächen mit dem Handel über faire Preise für Lebensmittel Fortschritte. Sie werde nun den Handel und die Landwirtschaft zu einem gemeinsamen Treffen einladen, sagte Klöckner am Montag nach einem Spitzentreffen mit Vertretern des Einzelhandels und der Ernährungsindustrie im Kanzleramt. Sie kündigte zudem an, eine europäische Richtlinie zu unfairen Handelspraktiken schnell umzusetzen. Wer diese nicht einhalte, müsse mit Bußgeldern rechnen.



Es solle außerdem eine "Kommunikationsallianz" geben von Landwirten und Handel zur Wertschätzung von Lebensmitteln. Klöckner verwies in diesem Zusammenhang auf Lock- und Dumpingangebote des Handels. "Wir stehen an der Seite derer, die gute Lebensmittel produzieren." Es müsse aber fair zugehen. Es gebe eine große Liste von unfairen Handelspraktiken./sam/hoe/DP/eas