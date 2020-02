ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Im November 2019 habe die US-Arzneimittelbehörde FDA das Mittel Calquence für chronisch lymphatische Leukämie (CLL) wie erwartet zugelassen, aber neue Therapien mit dem Mittel dürften erst einmal nur moderat angelaufen sein, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 15:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

