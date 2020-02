Die Wall Street dürfte am Montag nach den deutlichen Verlusten am Freitag mit Aufschlägen in die neue Handelswoche starten. Die weitere Ausbreitung des Coronaviruses sorgt bei den Anlegern zwar weiterhin für Sorgenfalten, jedoch hat die von der chinesischen Notenbank bereitgestellte Liquidität die Lage etwas beruhigt, auch wenn es an den chinesischen Börsen am ersten Handelstag - wie bereits erwartet - nach der Feiertagspause zum Neujahrsfest steil abwärts ging. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich leicht um 0,5 Prozent zu.

"Bis der Höhepunkt der Virusausbreitung erreicht ist, hängt der Aktienmarkt in der Luft - zum Verkaufen ist es zu spät, zum Kaufen zu früh", so Sean Darby, globaler Aktienstratege von Jefferies.

Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus in China ist nochmals gestiegen. Wie die Behörden am Montag mitteilten, starben bisher 361 Menschen an dem Virus. Damit sind mehr Menschen an den Folgen der Corona-Infektion gestorben als während der Sars-Epidemie der Jahre 2002 und 2003. Um den wirtschaftlichen Folgen zu begegnen, hat die chinesische Zentralbank dem Bankensystem am Montag umgerechnet rund 156 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und den Zins für Reverse-Repo-Geschäfte gesenkt. Derweil erwägen die Opec und ihre Partner weitere Produktionskürzungen, um dem fallenden Ölpreisen entgegenzuwirken.

Konjunkturseitig steht kurz nach Handelsbeginn in den USA die Veröffentlichung des Markit-Einkaufsmanagerindexes für das verarbeitende Gewerbe für Januar in zweiter Lesung an. Bei der ersten Veröffentlichung lag er bei 51,7 nach 52,4. Eine weitere Indikation für die Entwicklung in dem Sektor im Januar könnte der ISM-Index geben. Analysten erwarten hier einen Anstieg auf 48,5 von zuvor 47,2. Zudem werden Daten zu den Bauausgaben für Dezember vorgelegt, wo ein leichter Rückgang erwartet wird.

